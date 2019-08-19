Судебные приставы будут сообщать должникам о запрете на выезд за границу по sms
Сотрудники ФССП России будут сообщать должникам о действующем в их отношении запрете на выезд за границу через смс-сообщения. Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы соответствующие поправки
Сотрудники ФССП России будут сообщать должникам о действующем в их отношении запрете на выезд за границу через смс-сообщения. Правительство внесло на рассмотрение депутатов Госдумы соответствующие поправки.
Согласно этим поправкам, гражданин для получения смс-сообщения с информацией о наложенном на него ограничении должен будет написать расписку с согласием и указать номер своего телефона для связи. Остальным будут сообщать о запрете на выезд почтой.
Поправки также предполагают, что фирмам и индивидуальным предпринимателям судебные приставы будут сообщать о наличии долгов по электронной почте.
Согласно официальным данным ФССП, сейчас запрет на выезд за границу действует в отношении 6,6 млн рублей.