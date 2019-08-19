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Происшествия
19 августа 00:12

В Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью и покончил с собой

В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью из пяти человек, после этого покончил с собой. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 18 августа, в частном доме, в котором проживала семья

В Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью и покончил с собой
Фото: ulpressa.ru

В селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний подросток убил свою семью из пяти человек, после этого покончил с собой. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 18 августа, в частном доме, в котором проживала семья.

Подросток убил мать, бабушку, дедушку, сестру и брата (детям было четыре года ). Перед совершением массового убийства юноша отправил своему другу голосовое сообщение, в котором он поделился своими планами. Одновременно с этим подросток признался, что бабушку с дедушкой убивать не хочет, но ему придется это сделать, так как они расстроятся из-за смерти своих внуков.

Позже следователи обнаружили предсмертную записку, в которой юноша написал, что решил расстаться со своей жизнью и «забрать с собой» членов семьи. Отец подростка и других убитых детей выжил. Он в это время был на работе.

Источник «Интерфакса» в прокуратуре сообщил, что сейчас проверяется информация о наличии у подростка психических заболеваний.

По факту происшествия в селе Патрикеево возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего».

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