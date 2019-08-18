Матери больных детей попросили президента решить вопрос с незарегистрированными лекарствами
Матери больных детей написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с лекарствами для эпилептиков, которые не зарегистрированы в России, но являются эффективными препаратами
Матери больных детей написали письмо президенту Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с лекарствами для эпилептиков, которые не зарегистрированы в России, но являются эффективными препаратами. Обращение было подготовлено в связи с угрозой уголовных дел для матерей детей-инвалидов. Его подписали 82 человека.
В письме на имя Владимира Путина, которое опубликовано в Facebook главы фонда «Вера» Нюты Федермессер, содержится просьба «разорвать замкнутый круг и найти конструктивное решение применения нелегализованных в России противоэпилептических препаратов». Авторы обращения отметили, что эти препараты успешно и законно применяют во многих странах, однако в России они находятся в списке запрещенных. Таким препаратом, например, является «Фризиум», который назначают против судорог.
Напомним, в середине июля при получении на почте посылки с «Фризиумом» для больного ребенка была задержана Елена Боголюбова. После проведенной проверки дело возбуждать не стали. В августе произошел аналогичный случай, когда на почте при получении посылки с этим же лекарством задержали еще одну женщину, чей ребенок страдает эпилепсией.
Авторы письма сообщили, что после указанных случаев в «безжалостную ловушку» попали и родители и врачи. «Мать просит лекарство, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств», — говорится в обращении.
В Кремле пока не прокомментировали обращение к президенту родителей больных детей.