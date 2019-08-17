Мусорную свалку около аэропорта «Жуковский» связали с подмосковными чиновниками
Несанкционированная мусорная свалка в районе аэропорта «Жуковский», которая могла стать причиной инцидента с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний», связана с подмосковными чиновниками
Несанкционированная мусорная свалка в районе аэропорта «Жуковский», которая могла стать причиной инцидента с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний», связана с подмосковными чиновниками. При этом власти региона утверждают, что никаких свалок около воздушной гавани давно нет.
Напомним, 15 августа пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в районе «Жуковского» из-за столкновения со стаей птиц, которые вывели из строя оба двигателя. Эксперты говорят, что чайки и другие птицы в большом количестве обитают в районе аэропорта из-за мусорной свалки, которая является их кормовой базой.
Власти Московской области после авиапроисшествия поспешили заверить, что никаких свалок в районе «Жуковского» нет, а ближайший полигон («Сафоново») находится в 14 километрах от аэродрома, но он был закрыт в 2012 году.
Одновременно с этим Росприроднадзор подтвердил информацию о наличии в двух километрах от «Жуковского» несанкционированной мусорной свалки - на берегу озера Глушица. По словам местных жителей, грузовики сваливают в этом месте бытовой и строительный мусор.
Проект Baza сообщает, что участок земли площадью 6,4 га, который превратился в свалку, принадлежит компании «Вымпел-К». Землю официально разрешено использовать для ведения сельского хозяйства.
В октябре 2017 года специалисты Росприроднадзора провели у озера Глушица проверку и вынесли собственнику земли предписание о нецелевом использовании и загрязнении земельного участка. Ведомство потребовало произвести очистку берега озера, однако данное предписание выполнено не было.
В настоящее время в Арбитражном суде Подмосковья рассматривается иск Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу к фирме «Вымпел-К» о возмещении вреда, причиненного в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды. Чиновники требуют выплаты компенсации в размере 25,2 млн рублей.
Единственным собственником «Вымпел-К» по документам числится Родион Кузин. Через две свои другие компании — «Лифтсервис» и «Завод строительных материалов» — он связан с Константином Горностаевым и Павлом Жерменевым.
В ходе судебного разбирательства в арбитраже стало известно, что «Вымпел-К» некоторое время назад передала земельный участок в аренду ООО «Московский комбинат», которая принадлежит «Первой компании». Этой фирмой ранее руководил упомянутый г-н Горностаев.
Российские СМИ связывали Горностаева и Жерменева с действующим главой Истринского района Андреем Вихаревым, который по решению губернатора Андрея Воробьева весной 2018 года возглавил Волоколамский район на фоне скандала в мусорным полигоном «Ядрово». Воробьев тогда охарактеризовал Вихарева как одного из наиболее эффективных управленцев.
В декабре прошлого года в администрации Волоколамского района прошли обыски. Поводом для следственных мероприятий стали госконтракты с фирмами, связанными с самим Вихаревым. На тот момент чиновника уже перевели руководить Истринским районом.
По данным Baza, Андрей Вихарев был владельцем компании «Спецстройинвест», руководил которой Павел Жерменев. Сейчас он возглавляет одну из компаний Родиона Кузина - «Строительный трест № 88».