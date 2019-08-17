Меню
Общество
Въезд в Россию станет платным
Общество
17 августа 10:24

Мусорную свалку около аэропорта «Жуковский» связали с подмосковными чиновниками

Несанкционированная мусорная свалка в районе аэропорта «Жуковский», которая могла стать причиной инцидента с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний», связана с подмосковными чиновниками

Мусорную свалку около аэропорта «Жуковский» связали с подмосковными чиновниками

Несанкционированная мусорная свалка в районе аэропорта «Жуковский», которая могла стать причиной инцидента с пассажирским самолетом «Уральских авиалиний», связана с подмосковными чиновниками. При этом власти региона утверждают, что никаких свалок около воздушной гавани давно нет.

Напомним, 15 августа пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в районе «Жуковского» из-за столкновения со стаей птиц, которые вывели из строя оба двигателя. Эксперты говорят, что чайки и другие птицы в большом количестве обитают в районе аэропорта из-за  мусорной свалки, которая является их кормовой базой.

Власти Московской области после авиапроисшествия поспешили заверить, что никаких свалок в районе «Жуковского» нет, а ближайший полигон («Сафоново») находится в 14 километрах от аэродрома, но он был закрыт в 2012 году.

Одновременно с этим Росприроднадзор подтвердил информацию о наличии в двух километрах от «Жуковского» несанкционированной мусорной свалки - на берегу озера Глушица. По словам местных жителей, грузовики сваливают в этом месте бытовой и строительный мусор.

Проект Baza сообщает, что участок земли площадью 6,4 га, который превратился в свалку, принадлежит компании «Вымпел-К». Землю официально разрешено использовать для ведения сельского хозяйства.

В октябре 2017 года специалисты Росприроднадзора провели у озера Глушица проверку и вынесли собственнику земли предписание о нецелевом использовании и загрязнении земельного участка. Ведомство потребовало произвести очистку берега озера, однако данное предписание выполнено не было.

В настоящее время в Арбитражном суде Подмосковья рассматривается иск Департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу к фирме «Вымпел-К» о возмещении вреда, причиненного в результате нарушений законодательства об охране окружающей среды. Чиновники требуют выплаты компенсации в размере 25,2 млн рублей.

Единственным собственником «Вымпел-К» по документам числится Родион Кузин. Через две свои другие компании — «Лифтсервис» и «Завод строительных материалов» — он связан с Константином Горностаевым и Павлом Жерменевым.

В ходе судебного разбирательства в арбитраже стало известно, что «Вымпел-К» некоторое время назад передала земельный участок в аренду ООО «Московский комбинат», которая принадлежит «Первой компании». Этой фирмой ранее руководил упомянутый г-н Горностаев.

Российские СМИ связывали Горностаева и Жерменева с действующим главой Истринского района Андреем Вихаревым, который по решению губернатора Андрея Воробьева весной 2018 года возглавил Волоколамский район на фоне скандала в мусорным полигоном «Ядрово». Воробьев тогда охарактеризовал Вихарева как одного из наиболее эффективных управленцев.

В декабре прошлого года в администрации Волоколамского района прошли обыски. Поводом для следственных мероприятий стали госконтракты с фирмами, связанными с самим Вихаревым. На тот момент чиновника уже перевели руководить Истринским районом.

По данным Baza, Андрей Вихарев был владельцем компании «Спецстройинвест», руководил которой Павел Жерменев. Сейчас он возглавляет одну из компаний Родиона Кузина - «Строительный трест № 88».

Материалы по теме
Прокуратура пригрозила уголовной ответственностью организаторам и участникам фестиваля на станции Шиес
Замешанная в аферах фирма предложила властям Архангельской области построить мусоросжигательный завод
На станции Шиес охранники избили противников строительства мусорного полигона
Сейчас на главной
Томский губернатор предложил выбирать глав муниципалитетов путем народных праймериз
Горячие новости
Томский губернатор предложил выбирать глав муниципалитетов путем народных праймериз
Сергей Жвачкин предложил выбирать глав муниципальных районов путем «народных праймериз». Такую процедуру глава региона предложил ввести вместо отмененных прямых выборов мэров
Авторская колонка
Аэробус-кукурузник
Россия гниет с головы: деградация системы «вертикали» приводит к нарастанию катастроф, ЧП, несчастий и многочисленным жертвам. Будь то лесные пожары, наводнения или авиакатастрофы. Нет ни одной летающей страны, где аварии и гибель пассажиров стала бы просто статистикой
Гудков Геннадий
Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России
Горячие новости
Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России
Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые 15 августа посадили самолет с отказавшими двигателями. На борту лайнер находилось 226 пассажиров
​Били, бьют и будут бить
Горячие новости
​Били, бьют и будут бить
Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД и Росгвардии по факту превышения полномочий во время работы на протестных митингах 27 июля и 3 августа
Экс-замглавы Минсельхоза обвинил бывшего начальника управления «К» ФСБ в рейдерстве
Горячие новости
Экс-замглавы Минсельхоза обвинил бывшего начальника управления «К» ФСБ в рейдерстве
Алексей Бажанов направил жалобы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. В лондонскую полицию направлено заявление из-за угроз в адрес бывшего чиновника
Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила фактов хищения бюджетных средств
Горячие новости
Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила фактов хищения бюджетных средств
В ходе судебного заседания по делу «Седьмой студии» была обнародована финансовая и искусствоведческая экспертиза, в которой говорится, что на реализацию проекта «Платформа» требовалось 300 млн рублей
Горячие новости
Эксперт обнаружил серьезную уязвимость в системе электронного голосования на выборах в Мосгордуму
Директор по исследованиям Национального центра научных исследований Франции и криптограф Пьеррик Годри выявил уязвимость в системе шифрования данных, которую власти собираются использовать на выборах в Мосгордуму 8 сентября
Власти подтвердили наличие незаконной свалки около аэропорта «Жуковский»
Горячие новости
Власти подтвердили наличие незаконной свалки около аэропорта «Жуковский»
Правоохранительные органы проводят проверку на незаконной мусорной свалке около озера Глушица недалеко от подмосковного города Жуковский. На этой свалке гнездятся чайки, которые могли стать причиной жесткой посадки самолета
На сайте Headhunter опубликовали вакансию снайпера для работы на протестных митингах
Горячие новости
На сайте Headhunter опубликовали вакансию снайпера для работы на протестных митингах
В описании к вакансии говорится, что в обязанности снайпера входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведение массовых мероприятий
ФБК нашел у спикера Мосгордумы семикомнатный пентхаус за 95 млн рублей
Горячие новости
ФБК нашел у спикера Мосгордумы семикомнатный пентхаус за 95 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова семикомнатный пентхаус в элитном доме на Зоологической улице в центре столицы
В России стали чаще умирать от рака и отравления алкоголем
Горячие новости
В России стали чаще умирать от рака и отравления алкоголем
Согласно данным Росстата, число умерших от разных типов рака россиян за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека
Миллиарды – вагонами
коррупция
Миллиарды – вагонами
С приходом в РЖД Олега Белозерова снимать сливки с контрактов с монополией стали вездесущая семья Ротенбергов, бывшая супруга вице-мэра Москвы Максима Ликсутова и сын генпрокурора России Юрия Чайки
Пилотов рейса Москва - Симферополь представят к государственным наградам
Горячие новости
Пилотов рейса Москва - Симферополь представят к государственным наградам
Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет в кукурузном поле, представят к государственным наградам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Авторская колонка
Полковник Борисенко и его совесть
Заместитель начальника полиции города Санкт-Петербурга по охране общественного порядка, полковник Виктор Борисенко на днях составил рапорт на активистку Марию Иванову, дерзнувшую сказать в лицо полицейскому жуткую фразу — «У вас нет совести».
Добрынин Константин
В интернете опубликовано обращение сына Шестуна. Он просит отпустить умирающего отца домой
Горячие новости
В интернете опубликовано обращение сына Шестуна. Он просит отпустить умирающего отца домой
Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун держит уже третью протестную голодовку, которая вошла в экстремальную стадию — он ограничил потребление воды
Московский профсоюз полиции попросил СКР провести проверку в департаменте тыла МВД
Горячие новости
Московский профсоюз полиции попросил СКР провести проверку в департаменте тыла МВД
Московский профсоюз полицейских обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку деятельности департамента тыла министерства
Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель
Горячие новости
Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель
Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский»
Ситуация с лесными пожарами в Сибири остается сложной
Горячие новости
Ситуация с лесными пожарами в Сибири остается сложной
Площадь пожаров в регионах Сибири за последние сутки уменьшилась, но незначительно. В Рослесхозе сообщили, что ситуация по-прежнему остается сложной. Общая площадь сибирских лесных пожаров сейчас оценивается в 2 млн гектар