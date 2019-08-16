Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России
Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые 15 августа посадили самолет с отказавшими двигателями. На борту лайнер находилось 226 пассажиров
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые 15 августа посадили самолет с отказавшими двигателями. На борту лайнер находилось 226 пассажиров.
Звания Герой России получили командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.
В свою очередь коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов сообщил РБК, что опыт пилотов, посадивших Airbus A321 на кукурузное поле, учтут при подготовке летчиков, обучающихся на тренажерах посадке с очень малых высот.
Скуратов также отметил, что авиакомпания уделяет особое внимание на подготовку пилотов к управлению в ручном режиме, поэтому Дамир Юсупов был готов к такой ситуации и смог благополучно посадить самолет в ручном режиме.