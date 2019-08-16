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16 августа 16:24

Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России

Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые 15 августа посадили самолет с отказавшими двигателями. На борту лайнер находилось 226 пассажиров

Пилотам «Уральских авиалиний» присвоили звания Героев России
Фото: Вести.ру

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий Героев России пилотам авиакомпании «Уральские авиалинии», которые 15 августа посадили самолет с отказавшими двигателями. На борту лайнер находилось 226 пассажиров.

Звания Герой России получили командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин.

В свою очередь коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов сообщил РБК, что опыт пилотов, посадивших Airbus A321 на кукурузное поле, учтут при подготовке летчиков, обучающихся на тренажерах посадке с очень малых высот.

Скуратов также отметил, что авиакомпания уделяет особое внимание на подготовку пилотов к управлению в ручном режиме, поэтому Дамир Юсупов был готов к такой ситуации и смог благополучно посадить самолет в ручном режиме.

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