Томский губернатор предложил выбирать глав муниципалитетов путем народных праймериз
Сергей Жвачкин предложил выбирать глав муниципальных районов путем «народных праймериз». Такую процедуру глава региона предложил ввести вместо отмененных прямых выборов мэров
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин предложил выбирать глав муниципальных районов путем «народных праймериз». Такую процедуру глава региона предложил ввести вместо отмененных прямых выборов мэров.
Сергей Жвачкин обратился к жителям Кожевниковского и Шегарского районов с предложением самим выбрать и выдвинуть кандидатов на должности руководителей. Губернатор пообещал учесть выбор граждан, поскольку сам он может влиять на итоговое решение муниципальных депутатов по кандидатурам глав районов.
«У нас с вами уже был опыт таких народных, внепартийных праймериз, давайте повторим», — заявил губернатор, слова которого приводит znak.com.
Сбор предложений по кандидатурам будут проводить по электронной почте. Также выдвигать кандидатов граждане смогут в пабликах администрации Томской области в социальных сетях.
В конце прошлого года депутаты парламента Томской области проголосовали за отмену народных выборов мэра и глав районов. Исключение было сделано только для Томска.