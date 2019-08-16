СКР отказался возбуждать дела против силовиков, избивших участников протестных акций
Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД и Росгвардии по факту превышения полномочий во время работы на протестных митингах 27 июля и 3 августа
Следственный комитет России отказал в возбуждении уголовного дела против сотрудников МВД и Росгвардии по факту превышения полномочий во время работы на протестных митингах 27 июля и 3 августа. Отказы направлены шести участникам протестов, которые были задержаны и избиты силовиками.
Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков сообщил «МБХ медиа», что в возбуждении уголовного дела против силовиков СКР отказал Константину Коновалову, Кириллу Белоусову, Евгению Дубинину, Алексею Семенову, Андрею Кургину и несовершеннолетнему участнику акции 3 августа Александру Костюку. Все отказы были составлены по единому образцу.
Следователи отказались проводить проверку по заявлениям избитых силовиками на акциях 27 июля и 3 августа активистов. Кроме того, в каждом отказе, несмотря на описанные факты незаконного применения насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, следователи СКР указывают на правомерность действий сотрудников полиции.
Константин Коновалов, которому полицейские сломали ногу, и Александр Костюк обжаловали отказ в возбуждении дел в Тверском райсуде Москвы.
Сергей Петряков объяснил отказ СКР разбираться с заявлениями пострадавших участников протестов нежеланием «портить чистоту уголовного дела о «массовых беспорядках»».