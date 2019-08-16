Экс-замглавы Минсельхоза обвинил бывшего начальника управления «К» ФСБ в рейдерстве
Алексей Бажанов направил жалобы в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. В лондонскую полицию направлено заявление из-за угроз в адрес бывшего чиновника
Бывший замминистра сельского хозяйства России Алексей Бажанов, который скрывается от следствия Лондоне, направил заявление в Следственный комитет России с обвинением в адрес бизнесмена Аркадия Фосмана и бывшего начальника управления «К» ФСБ России Виктора Воронина. Бажанов обвиняет их рейдерском захвате своего бизнеса.
Аналогичные заявления Алексей Бажанов направил в ФСБ России, Генеральную прокуратуру и администрацию президента. Еще одно заявление направлено в лондонскую полицию, но оно уже касается угроз в адрес бывшего чиновника.
Свое обращение в правоохранительные органы Алексей Бажаров объяснил арестом Дениса Сугробова из ГУЭБиПК МВД России, а также арестом сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которые были подчиненными Виктора Воронина.
Алексей Бажанов был основателем торгового дома «Маслопродукт», а в 2009-2010 гг занимал пост замминистра сельского хозяйства. Весной 2013 года его арестовали по делу о хищении миллиарда рублей у «Росагролизинга». Некоторое время он провел в СИЗО, после чего его отпустили под подписку о невыезда. Условия подписки Бажанов нарушил и уехал в Великобританию.
В 2014 году бывший замминистра обратился к своему другу и владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману с предложением о совместном бизнесе. Бажанов предложил ему провести финансовое оздоровление и получить контроль над одним из крупнейших производителей подсолнечного масла — ЗАО «Маслопродукт-БИО».
В рамках договоренности Фосман получил от Бажанова документы фирмы, после чего перестал выходить на связь. Бывший чиновник отмечает, что Аркадий Фосман состоял в близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБ России Виктором Ворониным. В заявлении Бажанова говорится, что не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор, направленный на завладение предприятием, сообщает РБК.
Алексей Бажанов утверждает, что Аркадий Фосман «при поддержке и покровительстве высокопоставленного друга из ФСБ» получил контроль над «Маслопродукт-БИО», а также «причинил ПАО АКБ «Связь Банк» ущерб в сумме более 7,1 млрд рублей.
Аркадий Фосман назвал обвинения в свой адрес абсолютно надуманными.