Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила фактов хищения бюджетных средств
В ходе судебного заседания по делу «Седьмой студии» была обнародована финансовая и искусствоведческая экспертиза, в которой говорится, что на реализацию проекта «Платформа» требовалось 300 млн рублей
В ходе судебного заседания по делу «Седьмой студии» была обнародована финансовая и искусствоведческая экспертиза, в которой говорится, что на реализацию проекта «Платформа» требовалось 300 млн рублей, в то время как государство в лице Минкультуры выделило 216 млн рублей.
Эксперты по финансам пришли к выводу, что установить, расходовали ли сотрудники «Седьмой студии» средства нецелевым образом, не представляется возможным. в свою очередь искусствоведы отметили, что проект «Платформа» стал «важным социально-культурным явлением» для российского искусства и отвечал целям Минкультуры, сообщает «Медиазона».
Защита руководителя проекта и режиссера Кирилла Серебренникова сообщила, что результаты экспертизы по делу их устраивают. Адвокат Дмитрий Харитонов отметил, что эксперты установили, что Серебренников не украл у государства деньги, а наоборот сэкономил.
Напомним, по делу о хищении 133 млн рублей, выделенных на популяризацию театрального искусства, проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, гендиректор студии Юрий Итин, экс-сотрудница Минкультуры Софья Апфельбаум и бухгалтер студии Нина Масляева, которая признала вину и согласилась на сделку со следствием.