Власти подтвердили наличие незаконной свалки около аэропорта «Жуковский»
Правоохранительные органы проводят проверку на незаконной мусорной свалке около озера Глушица недалеко от подмосковного города Жуковский. На этой свалке гнездятся чайки, которые могли стать причиной жесткой посадки самолета
Правоохранительные органы проводят проверку на незаконной мусорной свалке около озера Глушица недалеко от подмосковного города Жуковский. На этой свалке гнездятся чайки, которые могли стать причиной жесткой посадки пассажирского самолета «Уральские авиалинии».
Проект Baza сообщает, что свалка рядом с Жуковским появилась в 2014 году, а уже через три года озеро полностью покрылось мусором. После вмешательства подмосковного Министерства экологии часть стихийной свалки была расчищена, но затем отходы снова стали привозить.
Ранее министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин опроверг версию, согласно которой в двигатель пассажирского самолета попала стая птиц с окрестных свалок. Чиновник заверил, что ближайший к месту посадки самолета мусорный полигон «Сафоново» находится в 14 километрах. Кроме того, эта свалка была закрыта еще в 2012 году.
В свою очередь руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что комиссия по расследованию причин жесткой посадки лайнера изучит информацию о нахождении полигона бытовых отходов вблизи аэропорта «Жуковский».
Одновременно с этим в Росприроднадзоре подтвердили, что в двух километрах от «Жуковского» находится незаконная свалка и мусороперегрузочная станция ООО «Экосерсвис».
Напомним, самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Симферополь, при взлете столкнулся со стаей птиц. В результате столкновения у лайнера заглох сначала один двигатель, а затем второй. Пилоты смогли посадить самолет в кукурузном поле. Погибших в результате авиапроисшествия нет, более 50 человек получили легкие травмы.