На сайте Headhunter опубликовали вакансию снайпера для работы на протестных митингах
В описании к вакансии говорится, что в обязанности снайпера входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведение массовых мероприятий
Сервис поиска работы Headhunter разместил вакансию «Полицейский (снайпер) ОМОН» в Главное управление Росгвардии по Москве. В описании к вакансии говорится, что в обязанности снайпера входит охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности при проведение спортивных, политических, культурно-массовых мероприятий.
В объявлении также говорится, что опыт работы по указанному профилю соискателю не требуется. Зарплата составит 40-60 тысяч рублей до вычета налогов.
В Росгвардии опубликованную вакансию назвали фейковой. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин заявил, что объявление о вакансии снайпера для работы на протестных митингах является провокацией. Силовик добавил, что Росгвардия использует снайперов только на спецоперациях по поимке особо опасных преступников.
Издание «Открытые медиа» отмечают, что вакансия была опубликована 14 августа с аккаунта «ОМОН Главного управления Росгвардии по г. Москве», который после начала протестных акций в Москве разместил 717 вакансий. Также стоит отметить, что сервис маркировал этот аккаунт как «проверенного работодателя».