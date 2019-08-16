ФБК нашел у спикера Мосгордумы семикомнатный пентхаус за 95 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова семикомнатный пентхаус в элитном доме на Зоологической улице в центре столицы
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обнаружил у спикера Московской городской думы Алексея Шапошникова семикомнатный пентхаус в элитном доме на Зоологической улице в центре столицы. Стоимость этого объекта недвижимости оценивается в 95 млн рублей.
Алексей Шапошников сейчас баллотируется на новый срок от районов Свиблово и Медведково, но сам предпочитает жить в центре Москвы рядом с Садовым кольцом.
По данным ФБК, пентхаус спикера Мосгордумы занимает два этажа. Его общая площадь составляет 270 кв.м. Эта недвижимость указана в декларации г-на Шапошникова. В этой же декларации указан его годовой доход в размере 24 млн рублей.
Алексей Шапошников не единственный московский чиновник, который стал объектом пристального внимания борцов с коррупцией. Ранее ФБК опубликовало расследование о коммерческой и жилой недвижимости пожилой матери и сыны лидера столичных единороссов и депутата Мосгордумы Андрея Метельского, а также о бизнесе и недвижимости близких родственников вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной.