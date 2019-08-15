В России стали чаще умирать от рака и отравления алкоголем
Согласно данным Росстата, число умерших от разных типов рака россиян за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека
В России число граждан, которые скончались от онкологических заболеваний, выросло на 1,5%. Число умерших от алкоголя россиян увеличилось сразу на 21,1%. При этом общее число умерших за первое полугодие текущего года незначительно снизилось, а 16 регионов показали естественный прирост населения.
Согласно данным Росстата, число умерших от разных типов рака россиян за первые шесть месяцев текущего года увеличилось на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 149 384 человека.
Однако больше всего в России умирают в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. В текущем году по этой причине скончались 441 299 человек, что на 0,7% меньше показателя прошлого года. Еще 381 человек умер от гриппа или ОРЗ, а от ВИЧ скончались 9 920 россиян.
Всего в России за полгода умерло 918 503 человек, что на 3% меньше, чем в прошлом году.
Зато число умерших в результате отравления алкоголем увеличилось на 21,1% (3,9 тысяч человек), а в результате дорожно-транспортных происшествий - на 4,7% меньше (5 498 человек), чем в первом полугодии 2018 года.
Количество суицидов снизилось на 7,7%, до 8,7 тысячи случаев, а количество убийств - на 3,5%, до 3,9 тысячи.
Росстат сообщил также об увеличивающемся разрыве между смертностью и рождаемостью. Так, за первые шесть месяцев 2019 года число умерших превысило количество родившихся на 27,6%, в то время как за аналогичный период прошлого года показатель составлял 21%. В первом полугодии в стране на свет появились 719,65 тысячи детей, а умерло - 918,5 тысячи человек. Естественная убыль населения составила 198,85 тысячи человек, что на 34,66 тысячи больше, показателя прошлого года.
Одновременно с этим 16 регионов показали естественный прирост населения. В этот список вошли Ненецкий АО, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО, Республика Алтай, Тува, Бурятия, Якутия и Чукотский АО и Москва.