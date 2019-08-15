Пилотов рейса Москва - Симферополь представят к государственным наградам
Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет в кукурузном поле, представят к государственным наградам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пилотов авиакомпании «Уральские авиалинии», которые посадили самолет в кукурузном поле, представят к государственным наградам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля предложил «поздравить друг друга», что 234 пассажира и члены экипажа остались живы, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. «Поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолет», — заявил Песков, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, утром 15 августа самолет А321, выполнявший рейс Москва - Симферополь, при взлете столкнулся со стаей птиц. В результате происшествия у лайнера сначала заглох один двигатель, а затем и второй, после чего высота и скорость стали плавно падать. Пилоты посадили самолет без шасси на кукурузное поле в районе аэропорта «Жуковский». Более 50 человек получили травмы, большинство из них отпустили из больницы после оказания медицинской помощи.