В интернете опубликовано обращение сына Шестуна. Он просит отпустить умирающего отца домой
Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун держит уже третью протестную голодовку, которая вошла в экстремальную стадию — он ограничил потребление воды
Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун держит уже третью протестную голодовку, которая вошла в экстремальную стадию — он ограничил потребление воды. На днях свидание с ним дали его старшим детям, которые вышли из «Матросской тишины» в шоке и сказали, что их отец похож на узника концлагеря.
Сегодня же на канале Шестуна в Youtube было опубликовано обращение его 11-летнего сына Григория: «Здравствуйте, Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич и другие большие дяди, которые могут мне помочь! Меня зовут Гриша Шестун и я уже год живу без отца, которого арестовали за то, он хороший человек и не мог оставить жителей в беде в их борьбе с мусорным полигоном. Мы записали много обращений к президенту, но нас не слышат. Хватит уже издеваться над ним и над нами Отдайте его мне, домой! Я буду за ним ухаживать, он будет есть три раза в день! И я обещаю: он никуда не сбежит».
Отметим, что Шестун обещал снять сухую голодовку в случае предоставления ему документов, подтверждающих незаконные разрешения врачей на следственные действия Из-за тяжелого состояния здоровья Шестуна начальник больницы ФКУЗ МСЧ-77 Савченко была отстранена от занимаемой должности, проводится служебная проверка. ФСИН обеспокоен состоянием экс-главы Серпуховского района, об изменении меры пресечения на домашний арест ходатайствовали председатель СПЧ Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Тем временем, вес Шестуна составляет 62 кг от изначальных 95 кг, из-за голодовки повреждены внутренние органы и он почти не встает с кровати.