Московский профсоюз полиции попросил СКР провести проверку в департаменте тыла МВД
Московский профсоюз полицейских обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку деятельности департамента тыла министерства
Московский профсоюз полицейских обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку деятельности департамента тыла МВД. Поводом для обращения стала замена денежного довольствия сотрудников пособиями для беременных, ликвидаторов аварии в Чернобыле и Героев России.
Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал РБК, что летом 2018 года сотрудница департамента тыла МВД России обратилась в Перовский райсуд Москвы с жалобой на незаконное увольнение. В ходе судебного разбирательства обнаружилось, что сотрудница получала компенсационные выплаты, которые ей не должны были начислять. Женщина уточнила, что должна была получать денежное довольствие, а получала вместо него компенсации и пособия. Ежемесячно она получала около 70 тысяч рублей.
Сотруднице выплатили единовременное пособие при рождении ребенка, хотя ее сыну было на тот момент 10 лет. Еще одна выплата оказалась компенсацией за аренду жилплощади, хотя жилье женщина не снимала. Также ей на счет поступали пособия как сотруднику, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, перечисления по больничному листу, выплаты как герою России и ликвидатору аварии в Чернобыле (в год аварии сотрудница МВД еще не родилась).
В 1986 году, когда произошла авария в Чернобыле, девушка еще не родилась. Также в 2017 году Виктория получала компенсации за возмещение вреда здоровью — но травм у нее не было.
Михаил Пашкин заявил, что выплаты сотрудникам МВД не из фонда заработной платы, денежного довольствия, а из иных фондов, не являются единичными. При этом пособия по беременности и родам перечислялись даже полицейским мужского пола без детей.
Глава московского профсоюза полиции предполагает, что такие махинации с выплатами различных компенсаций вместо денежного довольствия могут проводиться с целью экономии зарплатного фонда. В свою очередь сэкономленные деньги руководство бюджетных учреждений может использовать для выписывания премий отдельным сотрудникам.