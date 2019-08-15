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15 августа 07:36

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский»

Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за попадания птицы в двигатель

Пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром в четверг, 15 августа, совершил жесткую посадку после вылета из подмосковного аэропорта «Жуковский». Информации о пострадавших пока не поступало.

Согласно предварительным данным, самолет выполнял рейс из Москвы в Симферополь. Экипаж сообщил о пожаре в одном из двигателей и запросил экстренную посадку. Предположительно, пожар вызвало попадание птицы в двигатель.

Лайнер после аварийного приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Telegram-канал Baza опубликовал фотографию стоящего в поле самолета «Уральских авиалиний».

По данным агентства ТАСС, на борту самолета находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

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Во официальном заявлении «Уральских авиалиний» сообщается, что после столкновения летевшего в Симферополь А321 со стаей чаек у лайнера произошел отказ силовых установок. Это стало следствием «многочисленного попадания птиц в оба двигателя», говорится в заявлении, которое опубликовано в Instagram перевозчика.

Утром 15 августа Airbus 321 выполнял рейс U6178 Жуковский — Симферополь. Вскоре после взлета самолет с убранным шасси приземлился на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья, более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Как сообщил авиаперевозчик, после того, как лайнер столкнулся со стаей чаек, у него произошел отказ силовых установок.

В результате инцидента пострадали 23 человека, в том числе дети. Серьезных травм удалось избежать, говорила ранее глава Минздрава Вероника Скворцова. Всего на борту лайнера, по данным авиакомпании, были 226 пассажиров.
 

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