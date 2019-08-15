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15 августа 07:25

Ситуация с лесными пожарами в Сибири остается сложной. Площадь пожаров оценивается в 2 млн га

Площадь пожаров в регионах Сибири за последние сутки уменьшилась, но незначительно. В Рослесхозе сообщили, что ситуация по-прежнему остается сложной. Общая площадь сибирских лесных пожаров сейчас оценивается в 2 млн гектар

Ситуация с лесными пожарами в Сибири остается сложной. Площадь пожаров оценивается в 2 млн га
Фото: Tayga.info/Гринпис

Площадь пожаров в регионах Сибири за последние сутки уменьшилась, но незначительно. В Рослесхозе сообщили, что ситуация по-прежнему остается сложной. Общая площадь сибирских лесных пожаров сейчас оценивается в 2 млн гектар. Еще 880,3 тыс. га леса охвачено огнем в Якутии, которая не входит в Сибирский федеральный округ.

Так, по состоянию на 14 сентября в Красноярском крае площадь пожаров составила 1,13 млн га. Для сравнения 13 сентября общая площадь горения оценивалась в 1,15 млн га, сообщается в сводке Авиалесохраны.

При это в так называемой зону контроля (труднодоступная местность), где огонь не тушат по решению региональной комиссии по ЧС, находится 41 пожар общей площадью 997 тыс. га. Напомним, что отказ от борьбы с огнем был мотивирован властями тем, что возможный ущерб от пожаров будет меньше планируемых расходов на тушение.

В Иркутской области по состоянию на 14 августа площадь лесных пожаров составляла  765 тыс. га. За сутки площадь уменьшилась на 9 тысяч га.

Врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов в беседе с РИА Новости сообщил, что в последние дни наметилась тенденция к сокращению площади лесных пожаров, однако ситуация пока остается «достаточно сложной».

В свою очередь председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол оценил ситуацию с лесными пожарами, как катастрофу. «Выгорело почти 1,5 млн га леса. Сейчас горят сотни тысяч гектаров тайги. От дыма задыхаются люди. Правительство области вместо тушения манипулирует статистикой, переводит леса в категории, по которым не надо принимать меры», - заявил депутат, слова которого приводит «Тайга.Инфо».

Напомним, что власти дали приказ начинать тушить лесные пожары, когда ситуация в зонах контроля уже дошла до катастрофической. Нежелание бороться с огнем региональные чиновники объяснили экономической нецелесообразностью.

Действующее федеральное законодательство отдает тушение лесных пожаров в «зонах контроля» региональным властям, а те могут отказаться от борьбы с огнем, если он не угрожает  населению, а прогнозируемый ущерб меньше планируемых затрат на борьбу с пожарами. При этом законодательство разрешает не учитывать экологические последствия масштабных лесных пожаров.

Российские граждане требуют пересмотреть федеральное законодательство в области тушения лесных пожаров и наказать тех, кто допустил катастрофу в Сибири и на Дальнем Востоке.

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