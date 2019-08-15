«Гринпис» заподозрил власти в сокрытии полной информации о радиационном загрязнении под Северодвинском
Сотрудники российского подразделения организации «Гринпис» заподозрили власти в искажении информации о радиационном загрязнении в районе Северодвинска
Сотрудники российского подразделения организации «Гринпис» заподозрили власти в предоставлении неполной информации о радиационном загрязнении в районе Северодвинска после взрыва на полигоне во время испытаний.
Экологи отметили, что Росгидромет сообщил о превышении гамма-излучения до 16 раз (это безопасный уровень), но «забыл» рассказать про бета-излучение, повышенный уровень которого специалисты ведомства обнаружили не только в Северодвинске, но и в Архангельске. Этот показатель оставался высоким в течение трех суток - 9, 10 и 11 августа.
Также нет информации о том, какие именно радионуклиды попали в окружающую среду, а ведь от этого зависит накопление в окружающей среде и влияние на природу и человека. «Важно установить, произошло ли загрязнение акватории. Скрывать информацию о радиоактивном загрязнении от людей попросту немыслимо», — сообщил эксперт «Гринпис» Рашид Алимов.
Роспотребнадзор и Росгидрометне на запросы экологической организации пока не ответили.