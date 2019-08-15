Петербургский суд снял с муниципальных выборов семерых независимых кандидатов
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга снял с муниципальных выборов семерых независимых кандидатов, которые были зарегистрированы избиркомом муниципального образования «Екатерингофский»
Ленинский райсуд Санкт-Петербурга снял с муниципальных выборов семерых независимых кандидатов, которые были зарегистрированы избиркомом муниципального образования «Екатерингофский».
С предвыборной гонки сняты кандидаты от партии «Яблоко» Полина Костылева, Вероника Юдович, Федор Горожанко, Ефим Минькович, Ярослав Путров, а также самовыдвиженцы Александр Верещагин и Богдан Литвин.
Пятеро кандидатов были сняты по жалобе члена «Единой России» Ивана Бандурина. Он указал на нарушение принципа равенства прав граждан окружной комиссией, которая зарегистрировала указанных кандидатов после установленного срока, то есть после 30 июня. Срок приема документов на регистрацию был продлен по решению петербургского горизбиркома из-за того, что ряд избиркомов муниципальных округов, в том числе Екатерингофского, создавали препятствия для независимых кандидатов.
Федор Горожанко заявил, что районный суд фактически «взял на себя смелость отменить решение Горизбиркома» о регистрации независимых кандидатов.
В Центризбиркоме сообщили, что изучат решение суда о снятии с выборов кандидатов в тех округах, где сроки принятия документов были продлены петербургским избиркомом. Зампред комиссии Николай Булаев заявил, что ситуация в северной столице вышла за пределы дозволенных границ.