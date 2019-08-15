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15 августа 00:24

МИД подготовил законопроект об упрощенной выдаче виз иностранным туристам

В ведомстве предложили выдавать иностранцам обыкновенную туристическую визу на основании подтвержденной брони отел

МИД подготовил законопроект об упрощенной выдаче виз иностранным туристам
Фото: ptzgovorit.ru

Министерство иностранных дел России подготовило законопроект об упрощении процедуры выдачи виз иностранным туристам. В ведомстве предложили выдавать иностранцам обыкновенную туристическую визу на основании подтвержденной брони отеля.

Согласно действующим правилам, визы иностранным туристам выдаются на основании подтверждения от российского туроператора.

В подготовленном МИД законопроекте говорится, что об увеличении максимального срока действия туристической визы с одного до шести месяцев.

Такие меры должны увеличить туристический поток в Россию.

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