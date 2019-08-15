МИД подготовил законопроект об упрощенной выдаче виз иностранным туристам
В ведомстве предложили выдавать иностранцам обыкновенную туристическую визу на основании подтвержденной брони отел
Фото: ptzgovorit.ru
Министерство иностранных дел России подготовило законопроект об упрощении процедуры выдачи виз иностранным туристам. В ведомстве предложили выдавать иностранцам обыкновенную туристическую визу на основании подтвержденной брони отеля.
Согласно действующим правилам, визы иностранным туристам выдаются на основании подтверждения от российского туроператора.
В подготовленном МИД законопроекте говорится, что об увеличении максимального срока действия туристической визы с одного до шести месяцев.
Такие меры должны увеличить туристический поток в Россию.