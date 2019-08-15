Жители сибирского города попросили президента вернуть им право на рыбную ловлю
Жители города Игарка Туруханского района Красноярского края записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили вернуть им возможность законно заниматься ловлей рыбы
Жители города Игарка Туруханского района Красноярского края записали обращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили вернуть им возможность законно заниматься ловлей рыбы. Сейчас любительское рыболовство полностью под запретом, однако в условиях Севера это единственная возможность прокормить семью.
Один из авторов обращения Максим Голозубов сообщил, что на участок реки Енисей, на котором можно было рыбачить, в текущем году «закончился договор». По этой причине местным жителям запретили заниматься рыбной ловлей.
Горожане обращались в правительстве Красноярского края с целью выяснить точную причину запрета на рыбную ловлю, однако ответа от чиновников не последовало. При этом сотрудники МВД и Росгвардии активно задерживают тех, кто пытается ловить рыбу.
«Ловля рыбы для нас очень важна, так как помогает нашим семьям. Мы не просим у вас хорошие дороги, дешевые коммунальные услуги, бесплатное образование, хорошую медицину. Просто дайте возможность законно ловить рыбу — омуля, на который нет запрета, и ряпушку, которой у нас очень много», — сообщил Максим Голозубов, слова которого приводит портал «Тайга.Инфо».
По словам авторов обращения, в рационе жителей Севера мало овощей и фруктов, поэтому необходимые питательные вещества они обычно получают с рыбой. Но теперь их такой возможности лишили.