Компании «повара Путина» работают в ЦАР по принципу доступ к ресурсам в обмен на военные услуги
Американский телеканал CNN опубликовал расследование о деятельности компаний, связанных с российским бизнесменом Евоением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», в Центральноафриканской республике (ЦАР)
Американский телеканал CNN опубликовал расследование о деятельности компаний, связанных с российским бизнесменом Евоением Пригожиным по прозвищу «повар Путина», в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Журналисты телеканала в течение месяца собирали информацию в ЦАР и изучали подтверждающие связь Евгения Пригожина с этой страной документы. Репортеры пообщались с военными инструкторами, которые тренируют местных военных, и они рассказали, что работают на ЧВК «Вагнера». Эту частную военную компанию связывают с г-ном Пригожиным.
CNN также получил документы, которые доказывают, что советник президента ЦАР Валерий Захаров как минимум один раз в июле 2018 года получил деньги от компании M-Finans, которая связана с Пригожиным.
Сейчас в ЦАР работает компания Lobaye Invest, которую также связывают с «поваром Путина». Эта фирма спонсирует местную радиостанцию и за свой счет обучает африканских военных. В обмен на эти услуги компания имеет доступ к добыче алмазов и золота.
Компанией Lobaye Invest руководил Евгений Ходотов, возглавлявший компанию M-Finans, работающую в ЦАР. С комбинатом питания «Конкорд» (крупный игрок рынка социального питания) Евгения Пригожина ее связывает один и тот же электронный адрес и домен в интернете.
В штаб-квартире Lobaye Invest проживает уже упомянутый Валерий Захаров.
Официально президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера отрицает какую-либо связь российских военных инструкторов, которые находятся в стране законно, с «другими секторами» экономики, а именно добычей золота и алмазов.