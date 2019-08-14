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14 августа 11:31

Российских ученых обязали заранее уведомлять власти о контактах с иностранными коллегами

Министерство высшего образования и науки направило в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан

Российских ученых обязали заранее уведомлять власти о контактах с иностранными коллегами

Министерство высшего образования и науки направило в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.

Теперь российские научные организации должны заранее уведомлять министерство о проведении встречи с иностранными коллегами и предоставлять список участников. При этом на встрече с иностранцем должны присутствовать не менее двух российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время также должно проходить в разрешения руководства, по их итогам ученые должны предоставить отчет с кратким содержанием беседы, сообщает издание «Троицкий вариант».

В рекомендациях отмечается, что иностранные граждане смогут использовать записывающие и копирующие информацию устройства только с случаях, «предусмотренных международными договорами РФ».

Завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков отметил, что из-за такого рода рекомендаций чиновников у участников международных конференций придется отбирать часы и телефоны, что будет выглядеть очень странно.

Александр Фрадков назвал этот приказ непродуманным и просит главу Министерства высшего образования и науки наказать подготовивших его сотрудников.

Впрочем, как показывает российская практика, даже разрешение вышестоящего руководства на контакты с иностранными коллегами не сможет уберечь российских ученых от обвинений в государственной измене. Об этом свидетельствует история с 75-летним ученым ЦНИИМаш Виктором Кудрявцевым, которого обвинили в госизмене и передаче информации бельгийскому университету. При этом научно-исследовательский институт сотрудничал с бельгийским университетом с санкции российского правительства, а Кудрявцев не имел доступа к секретной информации.

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