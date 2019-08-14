Российских ученых обязали заранее уведомлять власти о контактах с иностранными коллегами
Министерство высшего образования и науки направило в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан
Министерство высшего образования и науки направило в подведомственные организации рекомендации по контактам с иностранными и международными организациями и приему иностранных граждан.
Теперь российские научные организации должны заранее уведомлять министерство о проведении встречи с иностранными коллегами и предоставлять список участников. При этом на встрече с иностранцем должны присутствовать не менее двух российских ученых. Контакты с зарубежными коллегами в нерабочее время также должно проходить в разрешения руководства, по их итогам ученые должны предоставить отчет с кратким содержанием беседы, сообщает издание «Троицкий вариант».
В рекомендациях отмечается, что иностранные граждане смогут использовать записывающие и копирующие информацию устройства только с случаях, «предусмотренных международными договорами РФ».
Завлабораторией Управления сложными системами Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков отметил, что из-за такого рода рекомендаций чиновников у участников международных конференций придется отбирать часы и телефоны, что будет выглядеть очень странно.
Александр Фрадков назвал этот приказ непродуманным и просит главу Министерства высшего образования и науки наказать подготовивших его сотрудников.
Впрочем, как показывает российская практика, даже разрешение вышестоящего руководства на контакты с иностранными коллегами не сможет уберечь российских ученых от обвинений в государственной измене. Об этом свидетельствует история с 75-летним ученым ЦНИИМаш Виктором Кудрявцевым, которого обвинили в госизмене и передаче информации бельгийскому университету. При этом научно-исследовательский институт сотрудничал с бельгийским университетом с санкции российского правительства, а Кудрявцев не имел доступа к секретной информации.