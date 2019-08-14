В КПРФ потребовали возбудить дело по факту подделки подписей в поддержку провластных кандидатов в Мосгордуму
Шесть кандидатов в Мосгордуму от партии КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела по факту фальсификаций подписей в поддержку выдвижения лояльных к мэрии кандидатов
Шесть кандидатов в Мосгордуму от партии КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием возбудить уголовные дела по факту фальсификаций подписей в поддержку выдвижения лояльных к мэрии кандидатов. Также они требуют возбудить дела по факту отказов в регистрации представителям оппозиции.
Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, которая баллотируется на новый срок, сообщила, что получила множество жалоб от жителей столицы, чьи подписи были обнаружены в подписных листах провластных кандидатов. Москвичи заявили, что не ставили свои подписи в поддержку выдвижения этих кандидатов, однако окружные избиркомы засчитали их действительными.
С подписями независимых кандидатов была совершенно иная история. Окружные избиркомы забраковали подписи реальных людей, посчитав их недействительными. При этом избирательные комиссии и суд отказались рассматривать заявления москвичей, в которых они подтверждали, что лично ставили свои подписи за оппозиционных кандидатов.
Елена Шувалова отметила, что персональные данные москвичей использовались без их ведома для заполнения подписных листов, а их подписи подделывались. «Эти действия покрываются окружными избирательными комиссиями при молчаливом одобрении Мосгоризбиркома», — заявила депутат, слова которой приводит «КоммерсантЪ».
Кандидат по 16-му округу Александра Андреева сообщила, что поддельными могут оказаться по меньшей мере 600 тысяч из 715 тысяч подписей зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.