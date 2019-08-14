Госдума предложила законодательно запретить езду на старых автомобилях
Комитет Госдумы по промышленности предложил выступил с инициативой запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Депутаты подготовят соответствующее предложение для Минтранса
Комитет Госдумы по промышленности предложил выступил с инициативой запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Депутаты подготовят соответствующее предложение и направят его в Министерство транспорта, а также в Министерство промышленности и торговли.
Депутат Альфия Когогина предложила законодательно запретить использования автомобилей, которые достигли предельных сроков эксплуатации. Какие именно ограничения предлагается ввести, парламентарий не уточнила.
В Минпромторге «Коммерсанту» заявили, что вывод старых транспортных средств из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового и экологически чистого транспорта.
Согласно данным Госавтоинспекции, сейчас в России зарегистрировано 60,6 млн транспортных средств. Треть из этих автомобилей старше 15 лет. При этом в российском законодательстве не прописаны ограничения по срокам эксплуатации транспортных средств.