«Роскосмос» опубликовал данные о зарплатах сотрудников. В среднем они получают 396 тысяч рублей
В 2017 году средняя зарплата сотрудника центрального аппарата «Роскосмоса» составляла 382 тысячи рублей. Всего там работают 605 человек, говорится в годовом отчете корпорации
Средняя зарплата сотрудников госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год составила 396 тысяч рублей. Столько получают сотрудники центрального аппарата. Всего там работают 605 человек, говорится в годовом отчете корпорации.
В 2017 году средняя зарплата сотрудника центрального аппарата «Роскосмоса» составляла 382 тысячи рублей.
Всего в «Роскосмосе» с учетом дочерних предприятий всего работают 220 тысяч человек.
Что касается доходов высшего руководства государственной корпорации, то топ-менеджеры в 2018 году получили в виде зарплат и премий 557 млн рублей, а в виде «краткосрочных вознаграждений» — 643,9 млн рублей.