Врио главы Санкт-Петербурга публично открестился от членства в «Единой России»
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов публично открестился от «Единой России», хотя до этого времени он являлся членом высшего совета партии и лидером отделения в северной столице
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов публично открестился от «Единой России», хотя до этого времени он являлся членом высшего совета партии и лидером отделения в северной столице. Напомним, что в губернаторы г-н Беглов также баллотируется в качестве самовыдвиженца.
Во время дебатов с другими кандидатами в губернаторы Александр Беглов заявил, что он единственный из них «не принадлежит ни к одной из партий». После этого с официального сайта «Единой России» оперативно была удалена биография врио главы Петербурга. При этом биография Беглова сохранилась в кэшэ, сообщает «Новая газета».
Александр Беглов ранее входил в высший совет «Единой России» и руководил петербургским отделением партии власти. Свое решение участвовать в выборах губернатора северной столицы в качестве самовыдвиженца, а не кандидата от «ЕР» он объяснил желанием «быть независимым».