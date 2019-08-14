Власти США ввели санкции в отношении Калужского радиотехнического института
По версии властей американских чиновников, деятельность КНИРТИ угрожает национальной безопасности и интересами внешней политики США. Институт является дочерним предприятием АО «Радиоэлектронные технологии»
Министерство торговли США опубликовало указ о внесении в санкционный список Калужского научно-исследовательского радиотехнического института (КНИРТИ).
По версии властей американских чиновников, деятельность КНИРТИ угрожает национальной безопасности и интересами внешней политики США. Институт является дочерним предприятием АО «Радиоэлектронные технологии», в отношении которого уже действуют санкции.
В рамках санкций КНИРТИ не сможет получить лицензию на поставку американских товаров или программного обеспечения, которые могут использоваться в военных целях.