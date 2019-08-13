Федерация профсоюзов высказалась за переход на четырехдневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов официально выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников. В Минтруда заявили, что предприятия и сейчас могут вводить сокращенную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России официально выступила за сокращение рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплаты сотрудников. В Министерстве труда заявили, что предприятия уже сейчас могут вводить сокращенную рабочую неделю, поскольку это не противоречит законодательству.
В официальном заявлении Федерации независимых профсоюзов России говорится, что организация поддерживает идею о сокращении рабочей недели как средства оптимизации времени труда и отдыха, но при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. ФНПР предлагает обсудить этот вопрос в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В организации отметили, что в некоторых европейских странах уже действует 35-часовая рабочая неделя и при этом они находятся на высоком уровне социально-экономического развития.
Профсоюзы сообщили, что в России предприятия переходят на сокращенную рабочую неделю «не от хорошей жизни», а из-за финансовых трудностей.
В Министерстве труда сообщили, что законодательство не запрещает предприятиям переходить на четырехдневную рабочую неделю. Трудовой кодекс ограничивает лишь максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов).
Ранее за переход на четырехдневную рабочую неделю высказывался глава правительства Дмитрий Медведев. Он отметил, что такой график станет «новой основой социально-трудового контракта».