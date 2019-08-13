Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске после взрыва на полигоне
В Северодвинске 8 августа - в день взрыва при испытаниях жидкостного реактивного двигателя для ракет - был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч.
В Северодвинске 8 августа - в день взрыва при испытаниях жидкостного реактивного двигателя для ракет - был зафиксирован скачок радиоактивного излучения до 1,78 мкЗв/ч. Повышение радиационного фона специалисты Росгидромета зафиксировали в 12.30, а к 14.30 ситуация нормализовалась.
В материалах Росгидромета говорится, что системы автоматизированного контроля радиационной обстановки (АСКРО) в шести из восьми пунктов в Северодвинске зафиксировали превышение мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями.
Максимальные значения 8 августа в Северодвинске составляли от 0,11 до 1,78 мкЗв/ч на пункте «ПНЗ 1». Этот пункт располагается рядом с детским садом №66 «Белочка». Через два часа ситуация нормализовалась и радиационный фон составлял от 0,13 до 0,16 мкЗв/ч, сообщает «Интерфакс».
В Минобороны сразу после взрыва на полигоне рапортовали, что радиационный фон в районе полигона находится в норме. Позже проект Baza сообщил, что несколько человек, которые участвовали в испытаниях, доставили в больницу с облучением.
В свою очередь российское отделение «Гринпис» сообщило о скачке радиационного фона в Северодвинске до 2 мкЗв/ч.