Россиянам, которых преследуют по политическим мотивам, пообещали выдавать гражданство Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые могут получить гражданство по упрощенной схеме. В этот список вошли российские граждане, которые в своей стране преследуются по политическим мотивам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о расширении круга лиц, которые могут получить гражданство по упрощенной схеме. В этот список вошли российские граждане, которые в своей стране преследуются по политическим мотивам.
Украинское гражданство также смогут получить иностранные граждане и лица без гражданства, которые «защищали Украину». Для получения гражданства Украины указанные категории заявителей должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства. Россиянам нужно будет документально подтвердить факт политического преследования.
Владимир Зеленский отметил, что такое решение было принято с целью обеспечения прав и свобод человека.