Сенатор и бывший командир ОМОНа осудил действия силовиков на протестных митингах
Член Совета Федерации от Иркутской области и бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев осудил действия сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций в Москве
Член Совета Федерации от Иркутской области и бывший глава ОМОНа Бурятии Вячеслав Мархаев осудил действия сотрудников правоохранительных органов во время протестных акций в Москве. Сенатор призвал власти к диалогу с гражданами, а не силовому подавлению протестов.
В своем Instagram Вячеслав Мархаев написал, что сейчас у российских граждан все меньше возможностей для выражения своего мнения. Власть не слышит людей, поэтому у них нет иного варианта кроме, как выходить на улицы.
«Вместо того, чтобы выслушать претензии, организовать диалог, администрацией было принято силовое решение, во многих случаях избыточное. Плохая власть борется с недовольными, хорошая власть - с причинами недовольства», — написал Мархаев.
Сенатор также отметил, что как бывший командир ОМОНа, он считает, что действия силовиков на протестных митингах профессионально безграмотными.
Напомним, что в ходе протестных митингов 27 июля и 3 августа силовики задержали более 2300 человек. В ряде случаев задержания осуществлялись в жесткой форме, десятки человек получили травмы. Теперь потерпевшие пытаются привлечь силовиков к ответственности за превышение полномочий.