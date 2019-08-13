Московские власти не согласовали протестную акцию 17 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать протестное шествие по бульварам в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и фигурантов «дела 27 июля». в мэрии отказ согласовать акцию объяснили якобы нарушением сроков подачи заявки
Мэрия Москвы отказалась согласовать протестное шествие по бульварам в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и фигурантов «дела 27 июля», запланированное на 17 августа.
Один из заявителей акции муниципальный депутат Андрей Морев сообщил, что в мэрии отказ согласовать акцию объяснили якобы нарушением сроков подачи заявки. Морев на это отметил, что депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за 5 дней до мероприятия.
«Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций. Считаю, что это ошибка власти и мы направим ей официальное возражение», — сообщил муниципальный депутат в своем Facebook.
Напомним, в прошлую субботу, 10 августа, в Москве состоялся согласованный протестный митинг, участие в котором приняли более 50 тысяч человек. После митинга силовики задержали около 250 человек, которые гуляли по городу.