«Золотую судью» из Краснодара отстранили от судебных процессов
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которую называют «золотой судьей», отстранена от проведения судебных процессов. Теперь она займется научно-консультативной работой
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, которую называют «золотой судьей», отстранена от проведения судебных процессов. Теперь она займется научно-консультативной работой.
Новый председатель Краснодарского краевого суда поменял составы судей с целью «совершенствования организации рассмотрения дел, поступающих в апелляционном порядке». Десять составов будут рассматривать гражданские и уголовные дела, а одиннадцатый займется научно-консультативной работой и обобщением практики по гражданским делам. В состав последнего войдет Елена Хахалева, сообщает «Комсомольская правда».
Осенью прошлого года сообщалось, что «золотая судья» ушла с поста председателя коллегии по административным делам по итогам заседания коллегии Краснодарского краевого суда. Также она лишилась места в президиуме Краснодарского краевого суда.
Елена Хахалева стала известна на всю Россию после того, как адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе ее дочери. Юрист оценил стоимость торжества с участием звезд российского шоу-бизнеса в 2 млн долларов. В краевом совете судей после проверки сообщили, что расходы на торжество составили 5 млн рублей, а сама Хахалева сообщила, что праздник оплатил отец ее дочери - бизнесмен Роберт Хахалев. Присутствовавшие на свадьбе артисты в свою очередь заявили, что выступали перед гостями якобы бесплатно.