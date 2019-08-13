Под Волгоградом обнаружили свалку с недоставленными посылками с AliExpress
В Волгоградской области обнаружили свалку с сотнями посылок с AliExpress, которые сотрудники «Почты России» не доставили адресатам. Яму с посылками нашли жители поселка Новенький Среднеахтубинского района
Фото: ВКонтакте/Жесть Волжский
В Волгоградской области обнаружили свалку с сотнями посылок с AliExpress, которые сотрудники «Почты России» не доставили адресатам. Яму с посылками нашли жители поселка Новенький Среднеахтубинского района.
Пользователь соцсети «ВКонтакте» сообщил, что пошел за грибами в лес, но нашел яму с сотнями посылок. Большая часть этих посылок - заказы с AliExpress. «А потом говорят, что не дошла посылка. "Почта России", вы лучшие», — написал Святослав Глазьев.
Официальный представитель «Почты России» сообщил, что по данному факту будет проведена проверка. Если вина сотрудников почты подтвердится, то они будут привлечены к уголовной ответственности.