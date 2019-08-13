В московской полиции пообещали провести проверку по факту избиения силовиком задержанной девушки
Пресс-служба ГУ МВД по Москве опровергла информацию о причастности сотрудника ведомства Сергея Цыплакова к избиению участницы протестного митинга 10 августа Дарьи Сосновской
Пресс-служба ГУ МВД по Москве опровергла информацию о причастности сотрудника ведомства Сергея Цыплакова к избиению участницы протестного митинга 10 августа Дарьи Сосновской. Ранее журналисты Baza просили провести проверку в отношении полицейского по имени Сергей Цыплаков.
«Официально заявляем, что информация, размещенная в СМИ о личности сотрудника ГУ МВД России по Москве, якобы ударившего задержанную, не соответствует действительности, указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — говорится в официальном заявлении московской полиции.
В столичном главке также сообщили, что по факту применения физической силы в отношении задержанной девушки, проводится служебная проверка. По итогу проверки виновные будут привлечены к ответственности.
Ранее от причастности к инциденту открестились в Росгвардии. В ведомстве заявили, что фигурировавший в видеозаписи с места событий силовик не имеет отношения к ведомству.
Отметим, что сейчас в интернете идет сбор подписей под петицией с требованием запретить сотрудникам силовых ведомств анонимно работать на митингах, так как это затрудняет процесс привлечения их к ответственности за превышение полномочий.