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12 августа 18:10

Адвокаты Александра Шестуна опасаются повторения истории Сергея Магнитского с их подзащитным

Медики сообщили о крайне тяжелом состоянии экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который более 60 дней держит голодовку в СИЗО

Адвокаты Александра Шестуна опасаются повторения истории Сергея Магнитского с их подзащитным
Фото: shestun.team

Медики сообщили о крайне тяжелом состоянии экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который более 60 дней держит голодовку в СИЗО. Бывший чиновник уже несколько дней ограничивает себя в потреблении воды.

Адвокаты Александра Шестуна опасаются, что их подзащитный может повторить судьбу юриста Сергея Магнитского, который скончался в следственном изоляторе из-за непредоставления ему квалифицированной медицинской помощи.

Защитники бывшего главы Серпуховского района сообщили, что он уже не может самостоятельно подняться с кровати.

Александр Шестун голодает в знак протеста против продления ему срока ареста свыше года, нарушений следователей и незаконного отъема единственного жилья у его семьи и родственников.

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