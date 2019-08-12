Адвокаты Александра Шестуна опасаются повторения истории Сергея Магнитского с их подзащитным
Медики сообщили о крайне тяжелом состоянии экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который более 60 дней держит голодовку в СИЗО
Фото: shestun.team
Медики сообщили о крайне тяжелом состоянии экс-главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, который более 60 дней держит голодовку в СИЗО. Бывший чиновник уже несколько дней ограничивает себя в потреблении воды.
Адвокаты Александра Шестуна опасаются, что их подзащитный может повторить судьбу юриста Сергея Магнитского, который скончался в следственном изоляторе из-за непредоставления ему квалифицированной медицинской помощи.
Защитники бывшего главы Серпуховского района сообщили, что он уже не может самостоятельно подняться с кровати.
Александр Шестун голодает в знак протеста против продления ему срока ареста свыше года, нарушений следователей и незаконного отъема единственного жилья у его семьи и родственников.