Глава ЦИК отказалась переносить выборы в Мосгордуму. Для этого нет оснований
Глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила отказом на предложение главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина отменить выборы в Мосгордуму. Памфилова заявила, что для этого нужны «серьезные основания»
Глава Центризбиркома Элла Памфилова ответила отказом на предложение главы Красносельского района Москвы Ильи Яшина отменить выборы в Мосгордуму. Памфилова заявила, что для этого нужны «серьезные основания».
Муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин, который сейчас отбывает административный арест, написал письмо Элле Памфиловой с предложением отменить «псевдовыборы» в столичный парламент, которые «обернулись полицейским произволом». Политик отметил, что уличные протесты в Москве являются следствием беззакония, допускаемого избиркомами, а имя Памфиловой из-за этого останется в истории России нарицательным.
Яшин предложил главе ЦИК выход - использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан», отменить псевдовыборы в Мосгордуму, назначить новые выборы и обеспечить в них участие оппозиции.
«Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор. Понимаю, конечно, что такое решение повлечет для вас серьезные проблемы с администрацией. Вероятно, даже приведет к потере должности. Но это точно обеспечит вам уважение соотечественников», — говорится в письме Яшина.
Элла Памфилова в ответ заявила, что для переноса выборов должны быть серьезные основания. «Пока только разговоры о том, что вы просто так зарегистрировали тех, кто не собирал подписи, а тех, кто собирал, не зарегистрировали. Но, вы понимаете, это несерьезно», - заявила Памфилова в эфире радиостанции Business FM.