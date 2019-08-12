Житель Камчатки отсудил у Минобороны упущенную за годы службы в армии выгоду
Весной 2018 года житель Елизова был призван в армию. Молодой человек в то время работал на «Камчатском авиационном предприятии» и учился на дневном отделении аспирантуры
Житель Камчатского края отсудил у Минобороны упущенную выгоду за время службы в российской армии.
Весной 2018 года житель Елизова был призван в армию. Молодой человек в то время работал на «Камчатском авиационном предприятии» и учился на дневном отделении аспирантуры. У него была отсрочка в связи с учебой, однако его все равно забрали в армию.
Позже мужчина доказал, что его призвали с нарушением закона. Он прослужил 133 дня и вернулся домой осенью 2018 года. Бывший солдат подсчитал, что за это время мог заработать 291 758 рублей и обратился в Елизовский райсуд, чтобы взыскать с Минобороны упущенную выгоду на эту сумму, сообщает ИА «Кам24».
В оборонном ведомстве с исковыми требованиями мужчины не согласились и заявили, что он был обеспечен денежным довольствием в размере 10 тысяч рублей, вещевым имуществом на 14 388 рублей, а также продовольствием на 77 808 рублей.
Суд посчитал, что расходы Минобороны были нужны для обеспечения призывника питанием и вещами во время службы, а упущенную выгоду истца он оценил в 188 457 рублей. Суд обязал Минобороны выплатить истцу эту сумму.