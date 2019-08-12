Российские аптеки обяжут сообщать покупателям о наличии дешевых лекарств
Депутаты Госдумы готовят законопроект о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств. В парламенте считают, что такая мера позволит избежать приоритетной продажи в аптеках дорогостоящих препаратов
Депутаты Госдумы готовят законопроект о введении фиксированной наценки на различные группы лекарств. В парламенте считают, что такая мера позволит избежать приоритетной продажи в аптеках дорогостоящих препаратов с высокой наценкой.
Народные избранники хотят изменить действующие условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства. Так, депутат Елена Панина сообщила «Коммерсанту», что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Речь может идти о единой наценке на группы лекарств с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Это позволит избежать ситуаций, когда аптеки в первую очередь продают дорогие лекарства с высокой наценкой для получения большей прибыли.
Также депутаты предлагают обязать аптеки предоставлять не менее 50% витринной площади отечественным лекарствам. Сотрудники аптек в свою очередь будут обязаны сообщать покупателям о имеющихся в наличии более дешевых аналогах.
По данным компании DSM Group, которая занимается исследованием рынка фармацевтики, продажи недорогих лекарств в аптеках за последние три года показали сильное падение.