Студентов российских вузов будут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта
Искусственный интеллект будет вычислять студентов с низкой успеваемостью, а также сможет оценивать их активность на лекциях, анализировать общественную жизнь и поведение
Студентов российских вузов начнут отчислять по рекомендации искусственного интеллекта. Об этом сообщил директор Центра EdCrunch University, созданного на базе НИТУ «МИСиС» для развития компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения Нурлан Киясов.
Искусственный интеллект будет вычислять студентов с низкой успеваемостью, а также сможет оценивать их активность на лекциях, анализировать общественную жизнь и поведение. По результатам такого анализа руководство вуза будет решать, поощрить студента, предупредить его, например, о ненадлежащем поведении или отчислить, сообщает РИА Новости.
Одновременно с этим рекомендации искусственного интеллекта не будут обязательными к исполнению, а окончательное решение о судьбе студента будет принимать руководство учебного заведения.
Тестировать систему проверки успеваемости студентов с помощью искусственного интеллекта в российских вузах начнут в 2021 году.