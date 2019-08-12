Дети из затопленных районов Иркутской области пожаловались на «адские» условия в детском лагере
Дети из пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области, которых отправили в детский лагерь под Рязанью «Лесная сказка», через несколько дней после приезда попросили родителей забрать их
Дети из пострадавших от паводка населенных пунктов Иркутской области, которых отправили в детский лагерь под Рязанью «Лесная сказка», через несколько дней после приезда попросили родителей забрать их домой.
Дети пришли в ужас от условий проживания в детском лагере. В корпусе были обшарпанные стены, сломанная мебель, вместо дверей были повешены шторки, а также отсутствовала горячая вода, сообщает ГТРК «Иркутск».
Отдыхающие также заявили, что питание в детском лагере не соответствует требованиям Роспотребнадзора. Сопровождающий воспитатель отметила, что детей привезли не в «Лесную сказку», а в «лесной ад».
По данным СМИ, на отдых в Рязанскую области отправили 179 детей из затопленных районов Иркутской области.