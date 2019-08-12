Жительница Подмосковья устроилась курьером, а оказалась главой фирмы-банкрота с кредитом на $32 млн
Работодатель передал ей на подпись документы, необходимые для устройства на работу, однако после их подписания она оказалась учредителем и главой фирмы с кредитом в 32 млн долларов
Дворник из подмосковного Воскресенска оказалась крупным должником. Ее долг составляет 2 млрд рублей.
Портал М24 сообщает, что несколько лет назад женщина пришла в некую организацию устраиваться курьером. Работодатель передал ей на подпись документы, необходимые для устройства на работу, однако после их подписания она оказалась учредителем и главой фирмы с кредитом в 32 млн долларов. Фирма на тот момент уже была банкротом.
В 2016 году суд постановил взыскать с женщины-дворника задолженность в размере 2 млрд рублей. Зарплата должницы при этом составляет 15 тысяч рублей в месяц. Для погашения долга ей понадобится 260 тысяч лет.
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова сообщила, что возьмет ситуацию с женщиной-дворником под личный контроль. По словам омбудсмена, в этой истории могут оказаться виноватыми сотрудники налоговой службы, которые «сливает» персональные данные граждан, а мошенники оформляют компании на другие физические лица.