В Москве после согласованного протестного митинга силовики задержали 256 человек
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 256 человек после согласованной протестной акции на проспекте Сахарова, участие в котором приняли более 50 тысяч человек
Фото: Радио Свобода
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 256 человек после согласованной протестной акции на проспекте Сахарова, участие в котором приняли более 50 тысяч человек. Всего 10 августа задержали 352 участников протестных акций, которые прошли в разных городах страны в знак солидарности с москвичами. Только в Петербурге силовики задержали 79 человек.
В столице задержания начали после того, как участники митинга стали расходиться с проспекта Сахарова. По словам очевидцев, силовики забирали не только участников протеста, но и случайных людей. В соцсети было опубликовано видео задержания инвалида.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что в некоторых отделах полиции задержанным угрожали уголовным делом и снимали отпечатки пальцев.
Материалы по теме