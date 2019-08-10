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Политика
10 августа 18:32

В Москве акцию протеста за честные выборы и за освобождение фигурантов «дела 27 июля» посетили 47 тысяч человек

В Москве на проспекте Сахарова состоялся массовый митинг за свободные выборы, который был согласован с властями. «Белый счетчик» насчитал более 47 тысяч участников

В Москве акцию протеста за честные выборы и за освобождение фигурантов «дела 27 июля» посетили 47 тысяч человек
Фото: Twitter/villagemsk

В Москве на проспекте Сахарова состоялся массовый митинг за свободные выборы, который был согласован с властями. «Белый счетчик» насчитал более 47 тысяч участников. В МВД традиционно называют намного меньшую цифру - 20 тысяч участников.

Очевидцы сообщили, что сотрудники полиции временно закрывали проход на митинг из-за слишком большого числа желающих попасть на мероприятие.

Участники протестной акции потребовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, закрыть уголовное дело о массовых беспорядках на митинге 27 июля, освободить незаконно арестованных по сфабрикованному делу о беспорядках, отправить в отставку председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова и привлечь к ответственности всех причастных к нарушению избирательного законодательства, привлечь к ответственности сотрудников полиции и Росгвардии,  избивавших людей на протестных акциях 27 июля и 3 августа. Также участники митинга потребовали отставки мэра Москвы Сергея Собянина, выразив ему недоверие.

На митинге выступили журналист Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, комик Данила Поперечный, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие политики, активисты и музыканты.

После согласованного митинга на  проспекте Сахарова сотрудники правоохранительных органов стали задерживать людей, которые просто прогуливались по городу. Несколько человек были задержаны в районе Китай-города и на Чистопрудном бульваре. Согласно последним данным, общее число задержанных составило минимум 50 человек.

Также сообщается, что во время протестного митинга силовики ворвались в квартиру, в которой расположена резервная студия канала Навальный Live, которая вела трансляцию с митинга. Сотрудников канала повалили лицом на пол и продержали так почти два часа.

Протестные акции против беспредела на московских выборах и фабрикации уголовного дела по факту массовых беспорядков также прошли в других городах России. Акции состоялись в Красноярске, Новосибирске, Омске, Иркутске, Хабаровске, Томске, Кемерово. В Санкт-Петербурге на протестной акции задержали 70 человек. В течение двух часов активисты и кандидаты в муниципальные депутаты пытались встать у Гостиного двора в одиночные пикеты с требованием допуска независимых кандидатов на выборы, однако силовики стали задерживать каждого, кто брал в руки плакат.

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