Депутат Госдумы объяснил лесные пожары и штормы в России испытанием климатического оружия
Алексей Журавлев озвучил новую версию возникновения масштабных лесных пожаров в Сибири и штормов в Москве. По мнению парламентария, погодные аномалии в России можно объяснить применением властями США климатического оружия
Депутат Госдумы Алексей Журавлев озвучил новую версию возникновения масштабных лесных пожаров в Сибири и штормов в Москве. По мнению парламентария, погодные аномалии в России можно объяснить применением властями США климатического оружия.
В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» Алексей Журавлев заявил, что американцы, скорее всего, испытывают климатическое оружие. «Такого лета не может быть, мы все понимаем, что не может быть. Значит, что: пожары у нас идут, ливни в Москве. Ну, обком вашингтонский работает. Я считаю, что это серьезно и надо к этому правильно относиться», — сказал Журавлев.
Напомним, по данным организации «Гринпис» площадь лесных пожаров в Сибири составляет более 4 млн га. В течение года в России сгорело 13 млн га. Режим ЧС действует в Иркутской области, Якутии и Красноярском крае.
Одновременно с этим в Иркутской области произошло два крупных наводнения, в результате которых подтопленными оказались более 10 тысяч домов.