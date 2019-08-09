Совет Федерации предложил еще больше ужесточить правила проведения митингов
Российские сенаторы на фоне массовых протестных митингов разрабатывают законопроект, который еще больше ограничит конституционное право граждан на свободу собраний и мирных шествий
Российские сенаторы на фоне массовых протестных митингов разрабатывают законопроект, который еще больше ограничит конституционное право граждан на свободу собраний и мирных шествий.
Сенатор Людмила Бокова сообщила «Коммерсанту», что закон предполагает определение конкретного места для проведения митингов в каждом городе. За пределами этой площадки митинговать будет запрещено.
Ужесточить закон «О митингах» предложила временная комиссия по защите государственного суверенитета, главой которой является Андрей Климов. Сенатор заявил, что в событиях, связанных с протестами из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России».
Климов отметил, что акции были стихийными, а протестующих силовики задерживали на разных улицах Москвы. В этой связи было решено принять закон «о точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера — и где ни при каких обстоятельствах их нельзя проводить, уж извините». Стоит отметить, что участники протестных акций 27 июля и 3 августа оказывались на разных улицах из-за действий сотрудников правоохранительных органов, которые блокировали проходы и выходы из станций метро, стараясь «разбить» группы протестующих.
Глава юридической службы «Апологии протеста» Алексей Глухов отметил, что новая инициатива властей «загнать протестующих в резервации» является легализацией существующего правоприменения о проведении митингов в гайд-парках. «Эти «единые места для митингов» наверняка будут в таких медвежьих углах, что легче снимать актовые залы и проводить там. В общем, налицо продолжение курса на ограничение прав и свобод граждан», — отметил Глухов.