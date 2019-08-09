Журналисты и литераторы потребовали закрыть уголовные дела против участников протестных митингов
Литераторы и журналисты, члены объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» опубликовали совместное заявление о действиях сотрудников правоохранительных органов во время мирных протестных акций 27 июля и 3 августа
Литераторы и журналисты, члены объединения ПЭН-Москва и ассоциации «Свободное слово» опубликовали совместное заявление о действиях сотрудников правоохранительных органов во время мирных протестных акций 27 июля и 3 августа.
В заявлении говорится о том, что жители Москвы вышли на митинг в защиту своих прав, а также против беззакония и любых форм насилия. Однако правоохранительные органы «запустили машину подавления» и только усилили насилие и беззаконие. «В результате тысячи наших молодых (и не очень молодых) современников подверглись незаконным задержаниям, а некоторым грозит уголовное преследование. При том, что они ничего противоправного не совершали, доказательств их вины нет, а есть очередная беззастенчивая фальсификация», - пишут авторы обращения.
«Начали с фальсификации выборов, продолжили фальсификацией уголовных дел. Что собираются сфальсифицировать еще? Пропаганда повторяет один и тот же тезис: протестуя, вы разрушаете государство и ведете дело к революционному хаосу. Нет, все обстоит наоборот. К хаосу ведет демонстративное беззаконие: где нет закона, там нет государства», — говорится в заявлении.
Журналисты и литераторы требуют от властей освободить всех задержанных на протестных митингах, прекратить уголовные дела в отношении участников мирных шествий и допустить до выборов всех кандидатов.
Обращение подписали около 500 писателей, поэтов, драматургов, журналистов, публицистов, переводчиков, критиков, литературоведов и филологов.