Сотовым операторам запретили повышать тарифы на связь для абонентов из Крыма
Операторы связи не смогут менять тарифы до тех пор, пока не решат технические вопросы обеспечения полуострова бесперебойной связью в роуминге
Министерство коммуникаций и связи России ввело мораторий на повышение тарифов на сотовую связь в республике Крым и Севастополе. Операторы связи не смогут менять тарифы до тех пор, пока не решат технические вопросы обеспечения полуострова бесперебойной связью в роуминге.
Замминистра Олег Иванов сообщил, что ранее жители Крыма получали от федеральных сотовых операторов уведомления об изменении тарификации. Теперь же любые изменения тарифов для крымских абонентов должны детально прорабатываться, а просто так повысить цены на связь будет нельзя.
В Минкомсвязи отметили, что такое решение решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан, сообщает ТАСС.